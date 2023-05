In arrivo un venerdì temporalesco, nuova allerta meteo. "Possibili frane nelle aree più vulnerabili"

Stato di allerta "giallo" per temporali e piene dei fiumi e "arancione" nell'entroterra per frane. All'orizzonte sono infatti in arrivo altre precipitazioni. Nella giornata di venerdì, informa la Protezione Civile nella nuova allerta meteo diramata giovedì, "sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali sparsi sulla regione, che a partire dalle aree appenniniche andranno ad estendersi alla pianura con precipitazioni che localmente potranno risultare di forte intensità, con attenuazione dalla sera". Dalle elaborazioni del servizio meteorologico dell'Arpae potranno cadere tra i 6 ed i 9 millimetri di pioggia.

SPECIALE EMERGENZA MALTEMPO - Tutte le notizie

"Si prevedono rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici sui corsi d'acqua ed il reticolo minore e di bonifica del settore centro-orientale della regione - si legge nell'avviso -. A seguito delle estese e intense precipitazioni dei giorni precedenti, saranno possibili localizzati fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, più diffusi nel settore collinare centro orientale. Le criticità idraulica e idrogeologica arancione previste sono connesse alle numerose vulnerabilità ancora in atto". La tendenza è per una stazionarietà dei fenomeni.

Anche la giornata di sabato si annuncia instabile, con cielo da nuvoloso a molto nuvoloso con precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio, con tendenza ad attenuazione dei fenomeni in serata. Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, "sul bacino del Mediterraneo insisterà un' ampia area depressionaria che manterrà condizioni di tempo instabile per tutto il periodo considerato, salvo un temporaneo miglioramento previsto nella sola giornata di lunedì. Sulla nostra regione nella giornata di domenica e lunedì avremo un tempo prevalentemente nuvoloso con deboli precipitazioni sparse. A partire dalla giornata di martedì le precipitazioni risulteranno più diffuse e consistenti. Temperature in lento e graduale aumento nei valori massimi e minimi".