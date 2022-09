Alito caldo nell'entroterra, in arrivo venti forti da sud: estesa l'allerta meteo

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna estende l'allerta meteo per vento sui territori collinari e montani anche nella giornata di giovedì. Nell'avviso viene specificato che "sono previsti venti sud-occidentali di burrasca moderata (62-74 Km/h) sul settore appenninico centro- orientale, in attenuazione in serata. Si prevede inoltre la possibilità di rovesci e temporali sparsi e di breve durata, localmente anche di forte intensità, più probabili dalle ore pomeridiane sul settore centro-occidentale della regione con possibili effetti e danni associati".

Nel bollettino diramato mercoledì, il servizio meteorologico dell'Arpae prevede per giovedì nuvolosità variabile, con addensamenti più probabili sui crinali appenninici, dove non si esclude la possibilità di locali piogge o rovesci gia dal mattino. Dalle ore pomeridiane intensificazione dei fenomeni, che potranno assumere anche carattere temporalesco, sulle aree appenniniche. Le temperature minime sono attese in aumento, fino a 17°C, mentre le massime non andranno oltre i 23°C. I venti soffieranno da deboli a moderati in prevalenza sud-occidentali con ulteriori rinforzi sui crinali centro orientali.

Venerdì, invece, il cielo si presenterà in prevalenza nuvoloso, con possibili precipitazioni nelle ore pomeridiane, anche a carattere temporalesco. Le temperature minime sono previste in lieve aumento comprese tra 15 e 18 gradi, mentre le massime non supereranno i 21 gradi. I venti soffieranno in prevalenza dai quadranti sud-occidentali, con temporanei rinforzi sui rilievi. Nei giorni a seguire bisogna attendersi, informa l'Arpae, "nuvolosità variabile, con la possibilità di qualche debole piogga sui rilievi. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo nei valori minimi, mentre le massime saranno in progressivo aumento fino a valori intorno a 24-25 gradi nella giornata di domenica, per poi diminuire dalla giornata di lunedì".