Meteo, venti di "burrasca moderata": nuova allerta per la giornata di martedì

Ancora vento protagonista nei prossimi giorni. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta gialla per la giornata di martedì poichè si prevedono "venti provenienti da nord-est di burrasca moderata (62-74 Km/h), con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore sul crinale appenninico orientale e settore costiero". Martedì si attendono condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, con aumento della copertura per nubi alte e stratificate dalla serata. Le temperature sono previstein ulteriore diminuzione, con valori minimi compresi tra 3 e 6 gradi e massime tra 8 e 10°C. Mercoledì il cielo si presenterà irregolarmente nuvolosità con sprazzi di sole. Nei giorni a seguire, informa il servizio meteorologico dell'Arpae, l'Emilia Romagna "sarà interessata da un'area depressionaria connessa, ad un afflusso di aria fredda da nord, che manterrà prevalenti condizioni di instabilità atmosferica. Avremo alternanza di rasserenamenti e nuvolosità irregolare, a tratti intensa, che occasionalmente potrà dar luogo a locali piovaschi, più probabili lungo i rilievi. Le temperature sono attese in progressivo aumento".