Soffierà una "burrasca moderata" sull'Appennino: la Protezione Civile dirama l'allerta gialla

Attesi "venti di burrasca" nell'entroterra. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta "gialla" per la fascia pedemontana, specificando che "dal pomeriggio di mercoledì sono previsti sul settore appenninico centro-orientale venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest, con possibili raffiche di intensità superiore". La tendenza è per un'attenuazione dei fenomeni. Nella giornata di mercoledì il servizio meteorologico dell'Arpae non esclude "addensamenti nuvolosi più consistenti sulle aree appenniniche potranno dar luogo a piovaschi o brevi rovesci sulle aree di crinale. Isolati piovaschi durante le ore pomeridiane saranno possibili anche sulle aree costiere". Le temperature minime sono attese in diminuzione, tra 9 e 13°C, mentre le massime oscilleranno intorno ai 20°C. La ventilazione sarà moderata sud-occidentali lungo i rilievi e sulla Romagna, con rinforzi da sud-ovest anche di forte intensità sulle aree di crinale orientali. Giovedì, invece, sono attese condizioni di nuvolosità variabile con schiarite alternate ad addensamenti, che potranno dare luogo a rovesci sui rilievi. Le temperature sono attese in aumento.