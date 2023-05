Non si prevedono piogge per i prossimi sei giorni. Ma resta l'allerta nelle zone alluvionate

Si annuncia una domenica soleggiata. Ma la Protezione Civile dell'Emilia Romagna rimarca che "permangono condizioni di criticità di livello arancione nella pianura bolognese, ravennate e forlivese, per l'elevata saturazione dei suoli e la difficoltà di smaltimento delle acque esondate dai corsi d'acqua, che gravano sul reticolo secondario e di bonifica, interessato localmente da livelli idrici elevati e da eventuali problemi di tenuta arginale. Nelle zone montane e collinari centro-orientali della regione permangono condizioni di elevata saturazione dei suoli favorevoli all'aggravamento dei dissesti di versante e dei fenomeni erosivi nei corsi d'acqua, innescatesi nelle ultime settimane". Non sono previste piogge nemmeno nei prossimi giorni. "Un anticiclone esteso soprattutto sul nord Europa consentirà deboli infiltrazioni di aria fresca in quota con condizioni prevalentemente soleggiate ma con possibilità di temporanei annuvolamenti soprattutto lungo i rilievi dove non si escludono deboli rovesci pomeridiani - informa l'Arpae -. Le temperature rimarranno stazionarie intorno alla norma con tendenza ad aumentare solo a fine periodo".