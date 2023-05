Maltempo sulla Romagna, prolungata l'allerta "rossa". E un'ampia area depressionaria bagnerà il weekend

L'ondata di maltempo annunciata dai meteorologici sta interessando la Romagna, con una possibile intensificazione dei fenomeni nelle prossime ore. Giovedì è prevista nuvolosità irregolare con addensamenti più consistenti sui rilievi associate a deboli e irregolari precipitazioni. Nel pomeriggio l'Arpae prevede un'intensificazione delle precipitazioni sui rilievi che saranno a carattere debole-moderato mentre in pianura è probabile qualche precipitazione debole e irregolare. La Protezione Civile ha prorogato l'allerta "rossa" sulla pianura e bassa collina forlivese per piene dei fiumi e frane sull'alta collina, mentre è "arancione" sul resto del comprensorio sempre per "criticità idraulica" e "criticità idrogeologica".

A seguito delle precipitazioni di mercoledì, informa la Protezione Civile, "si prevedono piene su tutti i corsi d'acqua del settore centro-orientale della regione, con possibili occupazioni delle zone golenali, interessamento degli argini e difficoltà di smaltimento delle acque nel reticolo idrografico minore e di bonifica. A seguito delle estese e intense precipitazioni dei giorni precedenti, saranno possibili fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, più diffusi nel settore collinare centro orientale. La criticità idraulica e idrogeologica rossa prevista sulle zone collinari e di pianura bolognese, ravennate e forlivese è connessa alle numerose vulnerabilità ancora in atto sul territorio interessato dagli eventi del 2-3 maggio".

La tendenza è per una stazionarietà dei fenomeni. Venerdì è previsto cielo nuvoloso con precipitazioni sparse sulla regione a carattere debole e irregolare con possibilità di locali rovesci, con tendenza ad attenuazione dei fenomeni nella serata. Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, "persiste sul bacino del Mediterraneo un'ampia area depressionaria che manterrà condizioni di tempo instabile per tutto il periodo considerato. Sulla nostra regione avremo tempo prevalentemente nuvoloso con precipitazioni sparse. Temperature in lento e graduale aumento nei valori massimi e minimi".