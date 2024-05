Temporali, non è finita: nuova allerta 'gialla'. La Protezione Civile: "Possibili danni"

Meteo perturbato per la giornata di mercoledì. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato una nuova allerta meteo "gialla" per temporali. Nell'avviso viene specificato che "sono previste condizioni di spiccata instabilità che favoriranno lo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati. I fenomeni intensi potranno verificarsi per tutto il periodo considerato e sono più probabili sulle zone pianeggianti. Nelle zone montane-collinari non si escludono occasionali fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili". Per il territorio forlivese sono attesi tra i 10 ed i 30 millimetri di pioggia.

Anche quella di giovedì sarà una giornata favorevole a fenomeni temporali. Il servizio meteorologico dell'Arpae prevede condizioni di "cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni deboli-moderate dalla tarda mattinata, ad iniziare dal settore centro-occidentale e dai rilievi, in estensione alla pianura dal pomeriggio. I fenomeni assumeranno anche carattere di rovescio o temporale. E' prevista un'attenuazione delle precipitazioni dalla tarda serata-nottata".

Successivamente, informa l'Arpae, "la temporanea rimonta di un cuneo di alta pressione di origine africana determinerà, nelle giornate di venerdì e sabato, condizioni di tempo quasi sereno con possibilità di locali episodi temporaleschi nelle ore pomeridiane, più probabili sui rilievi. Domenica assisteremo ad un aumento della nuvolosità; lunedì piogge sparse, anche a carattere temporalesco. Temperature quasi stazionarie, nella norma del periodo".