Si annuncia un sabato con fulmini e tuoni, nuova allerta per temporali. "Possibili danni e ruscellamenti"

Sarà un sabato a rischio temporali. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta "gialla", specificando che "sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali, localmente di forte intensità, più probabili lungo la fascia pedemontana e appenninica, con possibili effetti e danni associati. I fenomeni temporaleschi possono generare ruscellamenti, occasionali fenomeni franosi e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori". La tendenza è per un'attenuazione dei fenomeni. Domenica si annuncia soleggiata, con temperature massime prossime ai 25-26°C. Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, "una depressione atlantica porterà ad un peggioramento ad iniziare dal settore occidentale della regione lunedì e che martedì interesserà tutta la regione con precipitazioni diffuse e piuttosto persistenti, in esaurimento nella prima parte di mercoledì. Seguirà un miglioramento fino alle prime ore di giovedì, che tuttavia dovrebbe risultare temporaneo. Le temperature subiranno un sensibile calo martedì per poi aumentare".