Maltempo

L'instabilità non molla la Romagna: anche la giornata di mercoledì è a rischio temporali, nuova allerta

Continua anche l'allerta "gialla" per "criticità idraulica" "dovuta a situazioni di vulnerabilità localizzate in pianura per la difficoltà di smaltimento delle acque che gravano sul reticolo secondario e di bonifica e per possibili problemi di tenuta arginale"