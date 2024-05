Temporali, la Protezione Civile attiva l'allerta gialla: "Possibili danni". E nel weekend termometri sopra la media

Allerta 'gialla' per temporali per la giornata di martedì. Nell'avviso la Protezione Civile dell'Emilia Romagna informa che "sono previste condizioni di spiccata instabilità su tutta la regione con condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti e possibili effetti e danni associati. I fenomeni intensi sono più probabili ad iniziare dalla tarda mattinata sul settore occidentale e centrale della regione, per poi interessare nelle ore successive anche il settore orientale". La tendenza è per un'attenuazione dei fenomeni. Per il Forlivese l'allerta interessa l'area dell'entroterra.

Martedì, informa il servizio meteorologico dell'Arpae, "il cielo si presenterà molto nuvoloso con deboli precipitazioni diffuse al mattino. Nel pomeriggio aumento delle condizioni di instabilità con la formazione di temporali, più probabili nel pomeriggio quando tenderanno a insistere maggiormente sul settore centro-orientale. Esaurimento dei fenomeni dalla sera". Complessivamente sono attesi tra i 5 ed i 15 millimetri di pioggia. Le temperature minime oscilleranno intorno ai 14 gradi, mentre le massime, in flessione, non andranno oltre i 20°C. Anche per mercoledì l'Arpae non esclude la possibilità di brevi rovesci pomeridiani. Seguirà, informa l'Arpae, un periodo stabile con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Temperature in lieve flessione ad inizio periodo, in aumento successivamente fino a portarsi sopra la media nel fine settimana".