Possibile nottata burrascosa con fulmini, vento e grandine: scatta l'allerta 'gialla' per temporali

Possibili temporali, anche di forte intensità, nella nottata tra venerdì e sabato. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo "gialla". Viene specificato come "il transito di un'onda depressionaria in quota potrà determinare sulla pianura del settore centro-orientale e sulla costa lo sviluppo di temporali localmente intensi, con probabili grandinate, frequenti fulminazioni e raffiche di moderata o forte intensità". Ma anche nel corso della giornata di sabato "ulteriori sviluppi di celle temporalesche sono attesi invece sulle aree appenniniche centro-orientali con effetti associati". Nella fascia pianeggiante sono attesi tra 0 e 5 millimetri di pioggia, mentre sui rilievi tra 5 e 10 millimetri.

La tendenza è per una stazionarietà dei fenomeni. Infatti la seconda parte della giornata di domenica si annuncia instabile, con aumento della nuvolosità dal pomeriggio associata a rovesci temporaleschi, in esaurimento nel corso della sera. Le temperature minime saranno comprese tra 21 e 24°C, mentre le massime potranno raggiungere punte di 38°C per un aumento della ventilazione dai quadranti sud-occidentali. La settimana, informa il servizio meteorologico dell'Arpae, "sarà interessata da condizioni di variabilità con possibilità di rovesci sparsi e da un generale calo delle temperature che si porteranno su valori massimi attorno ai 30 gradi".