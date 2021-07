Maltempo in arrivo, confermato il rischio grandine. E sui rilievi possibili venti di burrasca

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna conferma l'allerta temporali per le prossime ore. Nell'avviso viene specificato infatti che sono attese "condizioni di spiccata instabilità dovuta al transito di un sistema perturbato sulla nostra regione. Nel corso della giornata si prevedono temporali, localmente di forte intensità che interesseranno l'intero territorio regionale. Associate ai fenomeni si segnalano raffiche di forte intensità e probabile grandine. Inoltre lungo la fascia appenninica sono previsti venti di burrasca da sud-ovest con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore".

La variabilità è prevista anche nella giornata di mercoledì: la Protezione Civile prevede infatti "ancora condizioni di instabilità in particolare lungo i rilievi e sulla pianura occidentale della regione, a cui potranno essere associati fenomeni temporaleschi sparsi. La ventilazione da sud-ovest si prevede con venti di burrasca lungo la fascia appenninica e non si escludono temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore". La tendenza è per un'attenuazione dei fenomeni.

Il peggioramento contribuirà ad abbassare sensibilmente le temperature. Mercoledì le minime saranno comprese tra 18 e 20 gradi, con qualche grado in meno nelle aree di aperta campagna, mentre le massime non supereranno i 30°C, con valori previsti tra 27 e 29°C. Nei giorni a seguire, informa il servizio meteorologico dell'Arpae, "permane un minimo depressionario sul territorio nazionale che manterrà condizioni di instabilità, con tendenza a miglioramento solo dalla giornata di lunedì. Sulla nostra regione avremo nuvolosità variabile, con precipitazioni anche a carattere temporalesco più probabili sui rilievi".