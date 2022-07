Irruzione di aria fresca porterà una burrasca con raffiche di vento e temporali: "Possibili danni"

Il sole che sta scaldando in queste ore la Romagna avrà le ore contate. Una rapida irruzione di aria fredda determinerà un veloce peggioramento delle condizioni atmosferico tra il tardo pomeriggio e la serata di giovedì, motivo per il quale la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo "gialla" per temporali e vento. Nel dettaglio, viene specificato nell'avviso, "sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sui settori centro-orientali della regione in progressivo esaurimento dalla tarda serata".

Nell'avviso viene inoltre specificato che "sul settore centro-orientale si prevede ventilazione da nord-est fino a burrasca moderata (62-74 Km/h) con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore". Secondo i modelli matematici del servizio meteorologico dell'Arpae, sono previsti tra i 5 ed i 21 millimetri di precipitazione, con la fascia dell'entroterra che sarà maggiormente colpita dai fenomeni. In pianura non si escludono raffiche di 85 chilometri orari.

Rischio danni: come prevenirli

Il tutto avrà una durata di poche ore, ma il rischio danni è alto. Per questo motivo si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento, della pioggia e della grandine o suscettibili di essere danneggiati; prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati.

L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso twitter (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati” (https://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare). Nella giornata di venerdì, invece, "non sono previsti fenomeni significativi ai fini dell'allertamento".

Nei prossimi giorni

Sabato si annuncia stabile e soleggiato, con temperature massime comprese tra i 26 gradi sulla costa e i 33 gradi sulle aree di pianura. A seguire, informa Arpae, "la persistenza di un promontorio anticiclonico di origine atlantica manterrà condizioni di tempo stabile e soleggiato, con temperature nella norma climatica; nei giorni successivi un probabile afflusso di aria più fredda sul territorio regionale potrà determinare una maggiore instabilità e la possibilità di locali rovesci e temporali; nuovo aumento delle temperature a fine periodo".