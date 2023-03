Ancora vento nelle prossime ore. Sbalzi termici in vista, previsto nel weekend un nuovo calo delle temperature

Attese nuove raffiche di vento sul crinale romagnolo. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato una nuova allerta "gialla", specificando che "per la giornata di mercoledì sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest con possibili, temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore sulla fascia appenninica".La tendenza è per una stazionarietà dei fenomeni.

La giornata vedrà condizioni di nuvolosità variabile con ampie zone di sereno in pianura, mentre addensamenti più consistenti insisteranno sul crinale appenninico. Le temperature minime non subiranno particolari variazioni di rilievo e saranno comprese tra 3 e 6 gradi nelle aree urbane, mentre nelle aree di aperta campagna si registrerà qualche grado in meno, con possibilità di locali gelate. Le massime sono previste invece in lieve aumento e attese tra 15 e 17 gradi.

Nella giornata di giovedì la ventilazione da sud-ovest favorirà un aumento della colonnina di mercurio sia per quanto riguarda i valori minimi, che andranno a sfiorare i 10°C, che massimi, che supereranno i 20°C. Successivamente, informa il servizio meteorologico dell'Arpae dell'Emilia Romagna, "una circolazione depressionaria alimentata da aria fredda da nord interesserà il nostro territorio, determinando nuvolosità irregolare, a tratti intensa, associata a precipitazioni irregolari sui rilievi e, nella giornata di domenica, anche in pianura. Le temperature tenderanno a diminuire".

