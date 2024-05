Alluvione, un anno dopo: il 2 maggio il primo di una serie di eventi culminati nel disastro romagnolo

Due maggio, è passato esattamente un anno dall'inizio dell'incubo che ha travolto la Romagna, seminando distruzione e morte. Una ferita profonda che fatica a rimarginarsi. Scene apocalittiche che rimangono impresse nella mente di chi le ha vissute, di chi ha perso tutto nel fango. Case, esercizi, campi, aziende. E con essi i sogni e i sacrifici di una vita intera. Se in città ci fu qualche allagamento in via Isonzo il giorno 3, ben più grave era la situazione nell'entroterra, alle prese con molteplici frane che stavano cominciando a mettere a dura prova i comuni delle vallate.

"Il 2 maggio di un anno fa si stava manifestando il primo di una serie di eventi culminati nel disastro romagnolo del 16-17 maggio - ricorda sulla propria pagina Facebook Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e meteorologo Ampro (Associazione meteo professionisti) -. Ma già grosse criticità ci furono il giorno 3 dopo le piogge soprattutto del giorno 2, con picchi areali oltre i 200 millimetri sulla fascia collinare dovuti alla persistenza delle precipitazioni".

La causa, spiega Randi, "due aree di convergenza di umidità alla mesoscala, forzate in buona parte dall’orografia, in una situazione sinottica assai perturbata (ciclogenesi in posizione sfavorevole e con evoluzione molto lenta): una prima e più estesa area lungo un boundary (confine) tra flussi nei bassi strati da Nord-Est e Nord-Ovest; una seconda area lungo un confine tra flussi da Nord-Est e da Est-Sud-Est, peraltro con l’area appenninica e pedeappenninica ravennate quasi in “punto triplo” (confluenza Nord-Est/Nord-Ovest/Est-Sud-Est).

I valori di acqua precipitabile erano più autunnali che primaverili, con massimi fino a 44-46 millimetri, frutto della risalita lungo lo Ionio e l’Adriatico di una massa d’aria estremamente umida e carica di vapore acqueo in successiva entrata verso l'entroterra. Il lifting orografico (stau) fece il resto, nonostante in questa prima fase mancasse del tutto l'attività temporalesca. Si tratta di simulazioni numeriche, ma presumibilmente molto vicine alla realtà".

"In circa 36 ore caddero fino a 240 millimetri di pioggia (prime colline del ravennate, Casola Valsenio) e tra 150 e 200 millimetri in diverse aree collinari del ravennate del forlivese, mentre in pianura sì è oscillati tra 80 e 120 millimetri con i massimi sul lughese e faentino, e i minimi verso la bassa forlivese. Meno interessati il cesenate e soprattutto il riminese. I valori accumulati sulle colline del ravennate e del forlivese occidentale dall'1 al 3 maggio 2023 furono all’incirca quelli che cadono normalmente in tutta la primavera, mentre i valori climatologici di maggio sono stati doppiati o anche triplicati.

Enormi accumuli di pioggia, aveva spiegato Randi a ForlìToday un anno fa, "derivati da 36 ore almeno di pioggia ininterrotta a causa della lenta evoluzione del sistema perturbato che le ha originate, ovvero un fronte occluso nato in seno a una depressione innescatasi sul mar Tirreno che ha richiamato da sud-est aria molto umida e mite in quota sopra uno strato più fresco ma altrettanto umido nei bassi strati dovuto a correnti da nord-est. Si tratta di una classica situazione da piogge consistenti in regione, ma nella circostanza sono state particolarmente elevate sui rilievi a causa dei forti venti tra nord e nord-est che hanno favorito il fenomeno dello stau appennino, ovvero un ulteriore impulso ai moti verticali determinato dallo sbarramento orografico nei versanti esposti".