Meteo, dopo la neve avanza l'anticiclone africano: stop all'inverno, temperature miti

Appena sabato scorso la Romagna si trovava ovattata dalla neve, dalla pianura all'entroterra. Nel giro di pochi giorni il ribaltone atmosferico: dall'ondata di freddo più intensa dell'inverno 2020-2021 si passerà ad un promontorio di alta pressione di matrice sub-tropicale, che spingerà lo zero termico a quota 3.500 metri, una quota inusuale anche per il mese di maggio. Le temperature sono rapidamente salite oltre i 10°C, con Forlì che ha toccato una massima di 13.9°C, come registrato dalla rete di Emilia Romagna Meteo, elaborazione di Stefano Guerra. Impennata termica anche in quota, con una massima di 0.2 sul Monte Falco a 1628 metri e fusione della neve in atto, che ha attivato una nuova tracimazione della diga di Ridracoli. I picchi si raggiungeranno a metà della prossima settimana.

La presenza di un campo di alta pressione carico di aria mite non si traduce in un cielo completamente sereno. Si tratta infatti di una configurazione favorevole alla formazione di nebbie in dissolvimento nelle ore centrali del giorno, nubi basse ed un'inversione termica, con cielo spesso grigi. Un cambiamento è atteso per gli inizi di marzo, quando, informa il servizio meteorologico dell'Arpae dell'Emilia Romagna, potrebbero "prevalere flussi in quota occidentali o nord-occidentali soprattutto nella prima parte, con possibile transito in area mediterranea di alcune deboli onde depressionarie. Le precipitazioni complessivamente previste si prospettano nella norma del periodo. Le temperature tenderanno a riportarsi su valori in linea con la media climatologica".