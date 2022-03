Altra neve sulle vette. Il weekend vedrà ampie schiarite, ma farà freddo

Sveglia con la neve nell'entroterra forlivese. Un fronte instabile in discesa da nord ha portato nella prima mattinata di venerdì qualche rovescio sparso, con nevicate oltre gli 800 metri di quota e localmente a quote più basse. Una lieve imbiancata dopo le precipitazioni della scorsa settimana, il tutto in attesa di un fine settimana freddo, ma che senza precipitazioni. Sabato il cielo si presenterà in prevalenza sereno, con possibili annuvolamenti che non daranno luogo a precipitazioni. Le temperature minime oscilleranno tra 0 e 3°C, mentre le massime saranno in diminuzione e comprese tra 7 e 9 gradi. I venti sono attesi deboli-moderati prevalenti da nord-est con rinforzi sui rilievi, con raffiche anche di forte intensità sulle aree di crinale appenninico.

Domenica il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, con schiarite più ampie nel pomeriggio. Le temperature non subiranno particolari variazioni di rilievo, mentre i venti continueranno a soffiare deboli-moderati prevalenti da nord-est con ulteriori rinforzi sui rilievi. Nei giorni a seguire, informa il servizio meteorologico dell'Arpae, sono attesi "prevalenti flussi nord-orientali freddi e secchi con condizioni in prevalenza stabili e soleggiate salvo annuvolamenti sulle aree orientali della regione. Temperature pressochè stazionarie, ma con valori minimi che si manterranno sotto lo zero sulle aree emiliane".