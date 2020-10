Altre piogge in arrivo nella notte: scatta l'allerta "gialla" della Protezione Civile

Altre piogge in arrivo nelle prossime ore in Romagna. La Protezione Civile ha attivato un'allerta gialla per "vento", "temporali", "frane" e "piene dei corsi minori". Si legge nell'avviso: "Un nuovo peggioramento interesserà la regione, con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, con fenomeni più intensi sulle zone appenniniche in particolare quelle di crinale. La ventilazione risulterà meridionale di moderata intensità sulle zone di pianura, forte con raffiche sulle zone appenniniche, in particolare quelle di crinale".

Le precipitazioni più significative sono attese nel cuore della nottata tra domenica e lunedì. L'Arpae stima tra i 5-10 millimetri di pioggia in pianura e tra i 20 ed i 30 sui rilievi. Le raffiche di vento potranno superare i 50 km/h sulla fascia pianeggiante, mentre sui i rilievi non si escludono punte oltre i 70. La tendenza è per un rapido miglioramento delle condizioni atmosferiche, con ampie rasserenamenti già dalla tarda mattinata. Le temperature minime oscilleranno tra 15 e 16°C, mentre le massime tra 20 e 22°C. La ventilazione tenderà ad attenuarsi dal pomeriggio.