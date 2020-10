Altre piogge sul Forlivese, cresce il volume della diga di Ridracoli. Il weekend sarà gradevole

Altra razione di pioggia nel Forlivese dopo quella di domenica e lunedì. E' transitata infatti la perturbazione innescata da un vortice di bassa pressione sull'Italia centro-settentrionale ed alimentato da aria fredda in discesa dal Nord Europa. I pluviometri del servizio meteorologico regionale dell'Arpae hanno registrato precipitazioni che oscillano tra gli 11,8 millimetri di Forlì ed i 24,6 di Pratacci, ad una quota di 750 metri. Continua a crescere il volume della diga di Ridracoli, che giovedì mattina superava i 13,35 milioni di metri cubi, pari al 40,4% della capienza totale. Nelle prossime ore non si escludono isolate precipitazioni, ma la tendenza è per un'attenuazione dei fenomeni.

Il fine settimana si annuncia soleggiato e gradevole, con temperature massime oscillanti tra 15 e 17°C. Il risveglio sarà invece frizzante, con le minime che saranno comprese tra 5 e 10°C. Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, le condizioni atmosferiche resteranno stabili fino a martedì grazie alla rimonta del campo di alta pressione. Da mercoledì non si esclude un probabile peggioramento per l'instaurarsi di flussi umidi e instabili da sud-ovest. Le temperature non subiranno particolari variazioni di rilievo.