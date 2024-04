Romagna con la 'febbre', inizio di 2024 anomalo. "Estate? Possibile alta invasività dell'anticiclone africano sull'Europa centro-occidentale"

"Il primo trimestre 2024 è stato, sotto il profilo termico, assolutamente estremo". E' la sentenza di Pierluigi Randi, Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e meteorologo Ampro (Associazione meteo professionisti), spiegando che "in Romagna si sono riscontrate anomalie termiche mensili (temperatura media a 2 metri) di +2,2°C in gennaio; di +4,6°C in febbraio, e di +3,5°C in marzo (rispetto al periodo 1981-2010). Per i mesi di febbraio e di marzo si tratta delle temperature medie più elevate mai registrate in regione, con diverse delle stazioni di rilevamento considerate che contano più di 100 anni di dati".

Tirando le somme, "l’anomalia media termica trimestrale risulta quindi di +3,4°C, vale a dire un valore completamente fuori scala considerando che su base trimestrale potrebbero essere ritenute assai rilevanti anomalie superiori al grado. Rispetto al dato trimestrale già estremo dello scorso anno, in questo primo scorcio del 2024 si sono aggiunto altri 0,8°C a livello di anomalia di temperatura media (+3,4 contro +2,6°C del 2023). Sono dati estremamente preoccupanti, sia per il trend osservato ma soprattutto per l’entità delle anomalie".

Che mese è stato quello di marzo?

"Così come è accaduto per quello di febbraio, marzo 2024 è stato il più caldo da almeno 100 anni a questa parte. L’anomalia mensile di temperatura media in Romagna è stata di +3,5°C rispetto al valore climatologico 1981-2010, superando ampiamente il marzo 2017 che si fermò, per così dire, ad un’anomalia di +2,7°C. In pratica, tutto il mese è stato caratterizzato da temperature costantemente superiori alla norma, in particolare nella seconda decade del mese. L’unico aspetto positivo, a fronte di questi continui eccessi termici, è che non ci sono state dannose gelate tardive, come invece occorso nei mesi di marzo recenti. Solo nei giorni 14 e 25 i valori minimi sono arrivati intorno allo zero nelle zone di pianura interna, ma senza riflessi negativi sulle colture".

Randi, cosa c'è dietro questa spaventosa anomalia?

"Sicuramente l’attuale contesto climatico affetto da un crescente trend di riscaldamento a livello globale, regionale e locale, probabilmente amplificato da forzanti legate alla variabilità naturale o interna al sistema. Sta di fatto che in questo inizio di 2024 la pressione al suolo e in quota è stata molto più alta rispetto al normale sull’Europa centro-meridionale e sul bacino del Mediterraneo, con promontori anticiclonici sub-tropicali che hanno dominato la scena. In particolare, sono state notevoli le anomalie positive di geopotenziale in quota, ovvero quelle che meglio esprimono l’invasività delle aree anticicloniche di matrice sub-tropicale. Quando questi vasti promontori anticiclonici si spingono molto a Nord (e accade sempre più spesso) si manifestano importanti afflussi di aria molto mite o calda sub-tropicale, che porta temperature insolitamente elevate".

Ci sono altri fattori?

"Su questo tipo di anomalia di circolazione possono certamente avere influito forzanti su larga scala come il recente evento di El-Nino (ma solo a livello globale), tuttavia non basta l’attribuzione alla circolazione atmosferica. Recenti studi hanno dimostrato che l'aumento sistematico del geopotenziale in quota (in pratica pressione più alta del normale) ha poca relazione con la circolazione atmosferica. Basandoci sull'equazione ipsometrica, possiamo delineare tre fattori che contribuiscono all'aumento del geopotenziale. Essi includono l'espansione guidata dalla temperatura, l'espansione guidata dall'umidità e quella guidata dalla pressione superficiale. Si è dimostrato che l'espansione della colonna d'aria guidata dalla temperatura spiega una frazione importante (circa il 90%) dell'aumento del geopotenziale riducendo la densità dell'aria, mentre gli altri effetti giocano un ruolo minore. In sostanza la pressione in quota tende ad aumentare (praticamente ovunque) poiché la colonna d’aria è più calda, e in quanto tale occupa un volume maggiore. Dunque, le forzanti legate a variazioni della circolazione (che potremmo definire dinamiche) hanno un ruolo più marginale".

Cosa ci può dire sulle precipitazioni?

"Sul fronte delle precipitazioni è andata meglio, o comunque siamo rimasti molto vicini alla normalità climatica: esse sono state appena scarse (-8,6%) anche se con elevate differenze spaziali, quindi con distribuzione poco omogenea; tuttavia non dobbiamo tralasciare i surplus di gennaio e febbraio, per cui in merito alla piovosità di questo primo trimestre 2024 siamo di poco oltre il 20% di anomalia positiva, e questa è una “buona notizia”".

Cosa è possibile aspettarci da questo mese di aprile? L'inizio è al quanto caldo...

"Sicuramente nella prima parte somiglierà molto ai mesi che lo hanno preceduto con importanti anomalie termiche positive e temperature medie molto al di sopra della norma, anche perché proseguirà il dominio della fascia anticiclonica sub-tropicale molto protesa verso nord. In ottica seconda metà del mese si nota qualche segnale più instabile per un possibile cambio di regime meteorologico, ma chiaramente l’incertezza è ancora molto elevata. Qualora tale scenario si manifestasse probabilmente avremmo un periodo con campo termico più vicino alla norma e con un decorso più instabile".

Le prime linee di tendenza dell'estate destano preoccupazioni?

"L’estate è molto lontana e ancora non è possibile avere scenari dotati di una sufficiente affidabilità. Per ora i segnali principali sono diretti verso una forte invasività dei promontori anticiclonici sub-tropicali continentali (alta nord-africana, insomma), ma con maggiori probabilità che essi siano sbilanciati verso ovest, quindi verso l’Europa occidentale. Ciò comporterebbe i massimi di calore (mediati su un trimestre ovviamente) su quelle zone, mentre sulla parte italiana e balcanica le onde di calore sarebbero meno frequenti e durature. Ma al momento attuale si tratta solo di congetture e nulla più in attesa delle nuove emissioni di aprile da parte dei modelli stagionali. In ogni caso, un mancato inverno o una primavera molto calda, non è detto a priori che siano seguiti da un’estate rovente: nel 2014 inverno e primavera furono assai miti o caldi, ma l’estate fu instabile e con temperature nella norma. Certamente si tratta di un singolo caso, ma è la dimostrazione che non ci sono collegamenti diretti tra l’andamento termico di una stagione e quello della stagione successiva".