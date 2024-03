Il "non inverno", il più mite degli ultimi 100 anni. "Anomalie fuori scala e neve assente, una fotografia allarmante. Ecco le cause"

Un Appennino dall'aspetto autunnale. Rare sono piuttosto rare le apparizioni durante l'inverno 2023-2024 della "Dama Bianca". E come abbiamo avuto modo di approfondire in passato, i dati nivometrici confermano una diminuzione della nevosità media annua, ma soprattutto un drastico calo del numero medio di giorni con suolo innevato. Spostandoci verso la pianura, da inizio ‘900 una città come Forlì ha perso quasi 20 centimetri medi di neve annua, un dato comune anche ad altre località della pianura interna. Quello che stiamo vivendo non è altro che un autunno prolungato. Sono mancate le irruzioni fredde dal Nord Europa e non si sono segnalate nevicate degna di nota sulle vette, fondamentali per la riserva idrica in vista della stagione estiva. E così, dopo aver collezionato l’autunno più caldo dell’ultimo secolo e il mese con le anomalie termiche positive più vistose sempre dell’ultimo secolo (ottobre 2023), ecco l’inverno più mite, almeno dal 1900, in Romagna.

Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e meteorologo Ampro (Associazione meteo professionisti), diciamolo senza giri di parole. E' stato un “non inverno”....

"Assolutamente. La temperatura media dell’inverno meteorologico 2023-2024 è stata di ben 3,4°C superiore alla norma climatologica del periodo 1981-2010, il che corrisponde all’inverno più mite dal 1950, ma potremmo senz’altro estenderne la validità ben più a ritroso nel tempo. Possiamo quindi affermare con ottima attendibilità che si è trattato dell’inverno più mite almeno degli ultimi 100 anni, superando quello del 2013-2014 che prima deteneva il primato con un’anomalia di +3°C. Dunque, è stato superato di quasi mezzo grado il record precedente, e si tratta dell’undicesimo inverno consecutivo mite o molto mite. Tutti questi dati sono decisamente allarmanti, anche in considerazione del fatto che si proveniva dall’autunno (2023) anch’esso più caldo dell’ultimo secolo, quindi con due stagioni consecutive che stabiliscono i nuovi record di temperature medie più elevate. I mesi più anormalmente miti sono stati febbraio (+4,6°C il più mite delle serie storica) e dicembre (+3,5°C, idem), mentre gennaio si è fermato (per così per dire) a +2,2°C di anomalia, anch’essa comunque assai rilevate. Le anomalie di dicembre e febbraio sono totalmente fuori scala".

E' stato più caldo rispetto a quanto si prevedeva nelle linee di tendenza?

"Indubbiamente, nonostante fossero previste anomalie termiche positive di rilievo sulla parte centro-meridionale del continente e sull’area mediterranea, esse sono state ancora più vistose, quindi possiamo affermare che la mitezza di questo “non inverno” è risultata ancora superiore alle attese".

Cosa ha inibito l'ingresso delle correnti fredde?

"Principalmente la notevole e anomala estensione verso Nord della fascia anticiclonica sub-tropicale, la quale si è posizionata spesso fino a latitudini che sarebbero consone alla fine dell’estate dall’inizio dell’autunno, confinando molto a Nord l’azione delle masse d’aria fredda di origine polari o artiche, le quali hanno interessato solo l’area scandinava e quella russa senza riuscire a propagarsi più a sud, prova ne sia che l’inverno è stato molto mite su tutta l’Europa centro-meridionale".

In pianura non si è visto un fiocco bianco. E anche sulle vette la neve si è vista raramente...

"Nella stagione è totalmente mancata la neve sulle zone di pianura (non accadeva dall’inverno 2015-2016), mentre la nevosità è stata molto scarsa sulla fascia appenninica portando a un innevamento ai minimi storici con solo qualche fugace comparsa a quote insolitamente elevate per il periodo. Del resto le temperature, anche in quota, sono state costantemente sopra la norma, e l’altezza dello zero termico invernale è stata di circa 600 metri superiore a quella normale. Dunque, con simili anomalie termiche, nelle occasioni in cui ci sono state precipitazioni esse sono state mediamente liquide fino a quote assai elevate. In ogni caso, almeno sotto il profilo delle precipitazioni, l’inverno appena concluso è stato normale, con una piovosità stagionale del +3,2%, appena superiore alla norma trentennale. Molto secco dicembre 2023 con un -70% di precipitazioni; piuttosto piovoso gennaio 2024 con un +70,2%; nella norma o appena oltre febbraio 2024 con un +9,5%. Occorre però precisare che, come sempre più spesso accade nell’epoca attuale, le precipitazioni si sono concentrate in pochi eventi piovosi: ben più della metà della precipitazione stagionale si è infatti manifestata tra il 6 e il 7 gennaio, e tra il 27 e il 29 febbraio, quindi in soli due eventi piovosi all’origine di una cattiva distribuzione temporale dei fenomeni".

C'è il rischio di ondate di freddo tardive?

"Al momento non si intravede questo rischio, ma limitatamente ai primi 7-8 giorni di marzo. Ma siccome il mese è assai lungo, e di recente gravi gelate tardive si sono avute anche in aprile, questo tipo di rischio non deve essere sottovalutato, poiché importanti anche se brevi irruzioni fredde possono sempre manifestarsi all’uscita dell’inverno o nella prima parte della primavera, e nel malaugurato caso, troverebbero coltivazioni in avanzato stato fenologico dovuto all’eccesso di anticipo nel risveglio vegetativo e alla mancanza di adeguata “vernalizzazione” ovvero di un sufficiente numero di ore di freddo che sono indispensabili per garantire una regolare dormienza invernale".

Per la prima parte della primavera meteorologica quali sono le linee di tendenza?

"I segnali sono diretti verso prevalenti anomalie bariche positive sul Nord Europa e debolmente negative sul centro-sud del continente con una maggiore predisposizione a regimi meteorologici favorevoli ad un flusso perturbato atlantico in scorrimento a latitudini relativamente basse, quindi in grado di penetrare anche sul bacino del Mediterraneo. Ciò potrebbe portare ad una piovosità in linea con la norma o anche leggermente superiore, e un campo termico leggermente superiore alla norma, ma senza gli eccessi degli ultimi mesi. Naturalmente si tratta poco più di segnali e indicazioni di massima e peraltro su macro aree, quindi vanno considerate con molta cautela, non dimenticando che la primavera è una stagione per sua natura molto instabile e per la quale è assai difficile delineare scenari sufficientemente attendibili".

E' impegnato in una serie di conferenze sugli eventi atmosferici estremi. Come è cambiata la sensibilità da parte dell'opinione pubblica su questi temi dopo quanto accaduto nel 2023?

"Indubbiamente è cambiata molto con un sensibile incremento della percezione del rischio. Del resto, quello che è successo nel 2023 lascia il segno, anche a livello psicologico. Erroneamente si è forse ritenuto che la nostra regione fosse una sorta di “isola felice” e che certi eventi non potessero accadere, ma il 2023 è la dimostrazione che nessuno può sentirsi al sicuro. Non sono mancate le polemiche, anche accese, ma ahimè in parte di tipo ideologico o “per partito preso”, e in parte “fomentate” dai complottisti che purtroppo hanno fin troppo seguito sui social. In particolare, è bene non dare seguito a quest’ultima “categoria” che spesso si fa beffe della scienza e disinforma (su tutti i campi, non solo quello meteorologico), e qui serve una maggiore consapevolezza da parte di ognuno di noi. L’aumento degli eventi estremi è perfettamente compatibile con quanto stiamo osservando a livello termico planetario e regionale, quindi il verificarsi di certi fenomeni ha una sola radice. Chiaramente si dovrà agire anche sulla tutela e la gestione del territorio, poiché compatibili con un clima passato che oggi non c’è più".