Agosto eredita il secondo luglio più caldo dal 1950. Break dell'estate in arrivo: crollo delle temperature e ondata temporalesca

Un luglio caldissimo, secondo solo a quello del 2015. Lo certifica Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e meteorologo Ampro (Associazione meteo professionisti). "Non sono stati stabiliti nuovi record di temperatura massima assoluta, ma il caldo è stato continuo e molto prolungato", è l'analisi di Randi, che scatta anche una fotografia di come potrebbe essere nel complesso il mese di agosto.

Caldo africano e violenti temporali, è corretto definire estremo il mese di luglio?

"Sotto certi aspetti sì, infatti il mese è stato caratterizzato da temperature medie molto elevate con una forte e prolungata onda di calore occorsa dal giorno 9 al giorno 25, ma anche da brevi parentesi temporalesche che però spesso sono state molto violente, in particolare sul ravennate settentrionale, culminate con un tornado di categoria F3 tra Voltana e Alfonsine (Ravenna) il giorno 22, con il forte sistema temporalesco del giorno 13 che ha investito il settore appenninico, faentino, forlivese dirigendosi poi verso la costa, in questo caso associato a grandinate e forti raffiche di vento, e con il temporale serale del giorno 26 che ha interessato soprattutto la costa, anche qui con grandine e forti colpi di vento. In sintesi, abbiamo avuto pochi disturbi ma che quasi sempre hanno portato a violenti temporali, anche se localizzati".

A livello termico come si colloca?

"Il mese è stato caldissimo, con un’anomalia di temperatura media mensile di ben +2,5°C rispetto alla norma 1981-2010, che lo colloca al secondo posto, a pari merito con luglio 2022 (stessa anomalia), nella graduatoria dei mesi di luglio più caldi dal 1950. Solo luglio 2015 fu ancora più caldo presentando un’anomalia termica di temperatura media di ben 2,9°C. Non sono stati stabiliti nuovi record di temperatura massima assoluta, ma il caldo è stato continuo e molto prolungato. In ogni caso nei giorni 16-17-18-19 le temperature massima nella Romagna interna si sono spinte fino a valori compresi tra 37 e 39°C avvicinandosi molto ai record di 39-40°C che si ebbero lo scorso anno. Peraltro, è risultato altissimo il numero di notti tropicali, ovvero quelle nelle quali la temperatura minima non riesce a scendere sotto i 20°C; ad esempio Rimini ha avuto ben 27 giorni con temperatura minima superiore a 20°C; Cesena 25; Forlì 23 e Ravenna 21. Normalmente ne dovremmo avere meno di 10 tra Forlì, Ravenna e Cesena, e meno di 15 a Rimini. In tal senso luglio 2023 è stato peggiore rispetto a luglio 2022".

Dal punto di vista delle precipitazioni invece?

"Nonostante alcuni episodi d’instabilità le precipitazioni del mese sono state molto scarse, con un deficit del 44,6% rispetto alla stessa norma climatologica, quindi quasi la metà in meno. Infatti, gli eventi temporaleschi, anche severi, sono stati molto localizzati scaricando quantità di pioggia non particolarmente elevate. Il mese è stato particolarmente avaro di pioggia sul settore forlivese-cesenate, mentre sul comparto settentrionale ravennate gli accumuli mensili sono risultati più vicini alla norma. Ancora più secco fu il luglio dello scorso anno, quando il deficit raggiunse l’84,3% sul normale".

Cosa possiamo attenderci tendenzialmente dal mese di agosto? C'è il rischio di nuove ondata di caldo?

"Le temperature saranno elevate e superiori alla norma, anche se in forma non estrema, fino al giorno 3. Poi subentrerà un afflusso di aria fresca proveniente dal nord Atlantico che farà diminuire le temperature fino a portarle leggermente al di sotto della norma fino al giorno 8. Poi è possibile che a partire dal giorno 10 circa il caldo torni a farsi sentire, anche se al momento non è possibile prevedere se si tratterà di un’onda di calore intensa: ma prima del 10 agosto non sembrano esserci le condizioni per temperature eccessivamente elevate".

Venendo all'immediato invece, è previsto quello che viene chiamato break dell'estate?

"Come anticipato sopra un break è quasi certo, con particolare riferimento alla fase 5-8 agosto quando il fresco sarà più avvertibile, in particolare nelle ore serali e notturne. Probabilmente si tratterà solo di una parentesi, ma considerando che siamo ancora in piena estate è del tutto normale".

C'è il rischio di grandinate e raffiche di vento?

"Chiaramente, essendoci una condizione pregressa caratterizzata da temperature ancora elevate ed aria assai umida, è possibile che ai primi affondi dell’aria fresca si sviluppino temporali anche di forte intensità, sebbene su scala locale. Al momento non è possibile individuare le aree a maggior rischio ma tra i giorni 4 e 7 temporali intermittenti sono da mettere in preventivo".