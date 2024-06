E' stata la primavera meteorologica più calda dal 1950. Ecco cosa possiamo attenderci dall'estate

Con giugno è iniziata ufficialmente l'estate meteorologica, che si concludere il 31 agosto. Prende in eredità la primavera meteorologica più calda dal 1950, anche se, spiega Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e meteorologo Ampro (Associazione meteo professionisti), "potremmo estendere la considerazione anche più a ritroso nel tempo. Anche se questo aspetto potrebbe essere in contrasto con la comune percezione soggettiva, i dati sono lì a dimostrare che si è trattato di una stagione estremamente calda".

Randi, qual è stata l'anomalia di temperatura media?

Rispetto alla norma climatologica di periodo 1981-2010, l’anomalia di temperatura media è risultata di +2,2°C, determinata da un’anomalia di marzo di +3,5°C (il più caldo in assoluto della serie storica); di aprile di +2,2°C (terzo più caldo dal 1950) e di maggio di +0,9°C (tredicesimo più caldo dal 1950). La primavera 2024 batte il precedente record di stagione più calda appartenente al 2017 quando si ebbe un’anomalia di +1,6°C, per cui nel 2024 abbiamo avuto ben 0,6°C in più rispetto alla stagione record del 2017. Un dato sicuramente significativo dato che è stato superato il precedente limite di più di mezzo grado, che a livello stagionale non è affatto poco.

E dal punto di vista pluviometrico?

"Si è trattato di una stagione poco piovosa sebbene l’anomalia sia stata modesta, attestandosi su un -12,6%. Ma in massima parte l’anomalia stagionale negativa è ascrivibile alle poche precipitazioni di marzo (-8,6%) e soprattutto di aprile (-65,6%), mentre maggio è stato effettivamente abbastanza piovoso con un surplus del 36,4%, ma son sufficiente a compensare le poche piogge del bimestre precedente. Chiaramente le primavere veramente secche sono piuttosto lontane in termini di anomalia, e quella meno piovosa resta quella del 2020 con un -60%, mentre quella del 2021 ebbe un’anomalia di -45%. Esse sono le due primavere meno piovose, sempre dal 1950. La distribuzione delle precipitazioni è stata cattiva, in particolare nel mese di maggio, quando le piogge hanno continuato ad essere scarse nel riminese e decisamente abbondanti nel ravennate e su parte del forlivese, con molti temporali, localmente violenti".

Come ormai è consuetudine, abbiamo visto anche episodi di nubifragi accompagnati da intense grandinate.…

"L’accumulo di aria eccessivamente calda nei bassi strati è sempre foriero di precipitazioni intense per una ben precisa legge fisica: più l’aria è calda e più acqua può contenere sotto forma di vapore acqueo. Questo eccesso di acqua disponibile viene sfruttato dai sistemi precipitanti, essenzialmente temporali, per provocare precipitazioni più forti. Anche se nel mese di maggio le temperature non sono state estremamente alte, nel periodo in cui è stata massima l’instabilità avevamo temperature superficiali del mare Adriatico di 2/3°C al di sopra della norma, e quasi sempre i temporali che si sono innescati sono stati alimentati da masse d’aria nei bassi strati provenienti proprio dall’Adriatico. Anche la grandine, per crescere a sufficienza e raggiungere dimensioni tali da arrivare al suolo senza fondere, si serve di grandi quantità di acqua sotto forma di goccioline che collidono e aderiscono all’embrione ingrossandolo. Non è un caso che quando la quantità di acqua precipitabile è elevata, i temporali volentieri provocano piogge molto abbondanti in breve tempo e grandinate abbondanti. Quest’ultimo aspetto può essere favorito in primavera da una quota dello zero termico non eccessivamente elevata che permette ai chicchi di percorrere meno strada per arrivare integri al suolo.

Ne abbiamo già parlato, ma è giusto ribadirlo. Questi fenomeni intensi si presentano con maggior frequenza rispetto al passato…

"Assolutamente. I 50 millimetri (e anche oltre) che sono caduti in 40-60 minuti in alcune località del forlivese e del cesenate, non sono certamente eventi nuovi per la nostra zona. Tuttavia, in passato accadevano assai più raramente rispetto a oggi. Basti pensare che nel maggio 2023 se ne sono contati ben 3, provocando allagamenti urbani che sono un fenomeno del tutto diverso rispetto alla tremenda alluvione dello scorso anno (alluvione fluviale). Il vantaggio è che nel caso di allagamenti urbani per una pioggia torrenziale o un nubifragio, tutto si risolve entro poco tempo non appena terminano le precipitazioni. Ma comunque vengono ugualmente arrecati danni".

Giugno apre l'estate meteorologica. Cosa dobbiamo aspettarci nell'immediato?

"Inizialmente appare più probabile un periodo con temperature medie superiori alla norma, ma non in forma particolarmente intensa, e con un tipo di tempo che potrebbe essere a tratti instabile. In linea di massima non sembrano esserci gli estremi per scenari di caldo estremo, almeno sul Nord Italia e parte del centro".

Nel complesso, sarà una stagione nella quale si soffrirà come negli ultimi anni?

"Se seguiamo i segnali provenienti dai modelli numerici che si adottano per le proiezioni stagionali, sembra che la seconda parte della stagione possa essere caratterizzata da anomalie positive di temperatura media più consistenti rispetto alla prima parte, e quindi con un potenziale per onde di calore durature più elevato. Come sempre, in questi casi, il condizionale è d’obbligo data l’elevata incertezza".