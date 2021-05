Ancora raffiche di vento in quota, nuova allerta. Lunedì perturbato con piogge

Anche per domenica, sono previste raffiche di vento sull'entroterra romagnolo. La Protezione Civile ha diramato un'allerta "gialla", specificando che "la ventilazione provenient da sud-ovest, raggiungerà intensità pari a burrasca moderata (fra 62 Km/h e 74 Km/h), localmente anche di intensità superiori nella mattinata, per attenuarsi poi dal pomeriggio". Domenica si alterneranno schiarite ed annuvolamenti, con tendenza ad aumento della nuvolosità dalla tarda serata. Le temperature sono previste in lieve aumento, con punte massime fino a 25°C. Lunedì si annunciano condizioni di tempo perturbato, con piogge e temperature massime in sensibile diminuzione, comprese tra 17 e 20 gradi. I venti nella prima parte della giornata sono attesi deboli tra est e nord-est, tendenti a ruotare dai quadranti occidentali, con locali rinforzi in prossimità dei fenomeni temporaleschi.

Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, "una vasta area depressionaria, presente sul centro/nord Europa, interesserà marginalmente la nostra regione, mantenendo condizioni di variabilità con ampie schiarite alternate però a temporanei annuvolamenti, ma con basso rischio di precipitazioni. Venerdì tuttavia non si esclude che un veloce impulso instabile possa recare brevi rovesci. Le temperature, in aumento martedì, oscilleranno poi intorno alle medie del periodo, con una possibile diminuzione venerdì".