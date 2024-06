Ancora rischio temporali sulla Romagna: "Possibili danni, frane e fenomeni di ruscellamento"

Prosegue la fase instabile sulla Romagna dopo le abbondanti precipitazioni che hanno colpito l'entroterra. Per il pomeriggio di martedì la Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta gialla per temporali, frane e piene dei fiumi e dei corsi minori. Infatti, viene specificato nell'avviso, "sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centrale della regione, in esaurimento dalla sera. Nelle zone montane e collinari della regione sono possibili localizzati fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori".

Per la giornata di mercoledì, invece, "non sono previsti fenomeni meteo significativi ai fini dell'allertamento. Tuttavia nel pomeriggio si prevede la possibilità di temporali sparsi e di breve durata, localmente anche di forte intensità, più probabili lungo la fascia appenninica, con possibili effetti e danni associati. Sono possibili innalzamenti anche sul reticolo idraulico minore. Nelle zone montane e collinari sono ancora possibili localizzati fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti". La tendenza è per un'attenuazione dei fenomeni.