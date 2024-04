Anomala ondata di caldo africano in arrivo, l'esperto: "In quota valori estivi". E potrà tornare anche la polvere desertica

Non sarà un anticipo d'estate, ma poco ci manca. E' in arrivo infatti una fase meteorologica molto calda. Entra nel dettaglio Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e meteorologo Ampro (Associazione meteo professionisti): "Nei prossimi giorni l’approfondimento di una vasta circolazione depressionaria, a tutte le quote, a ovest delle Isole Britanniche andrà ad attivare un forte richiamo di aria molto calda e stabile che contribuirà a rinforzare un nuovo promontorio anticiclonico in quota di tipo nord-africano sulla nostra Penisola, ma estendendosi temporaneamente anche sull'Europa centro-occidentale laddove le temperature, specie quelle diurne, raggiungeranno valori estremi in relazione al periodo".

La fase di massima espansione è attesa tra il prossimo weekend e l’inizio della prossima settimana quando prevarrà tempo stabile e caldo a parte il passaggio di nubi alte e stratificate, mentre in seguito si potrà avere un disturbo portato dalla stessa depressione in lento avanzamento verso est. "Le temperature saranno assai elevate con valori tardo-primaverili o localmente quasi estivi - annuncia Randi -. Sulla nostra regione sono attesi valori termici particolarmente elevati nelle zone più occidentali o su quelle interne (vicini ai 25°C) all’inizio della prossima settimana, mentre sulla costa l’effetto termoregolatore del mare Adriatico, ancora freddo dopo la stagione invernale, dovrebbe contenere i valori massimi non distanti dai 20°C".

L'esperto chiarisce che "saranno richiamate masse d'aria molto calda per il periodo direttamente dal Nord Africa, con temperature che in libera atmosfera a circa 1500 metri di quota arriveranno probabilmente a 15/16°C, che sono valori tipicamente estivi, e che corrispondono ad anomalie intorno 10/11°C. Anche il livello dello zero termico sarà molto elevato e potrà raggiungere i 4000 metri di quota, come normalmente dovrebbe accadere in piena estate". L'ondata di caldo probabilmente non sarà accompagnata da un cielo azzurro. Spiega Randi: "Non è da escludere il ritorno di una nuova avvezione di polvere desertica sui nostri cieli, in particolare nei primi giorni della prossima settimana, mentre qualche banco di nebbia notturno o nel primo mattino potrà comparire nelle basse pianure e lungo la costa".