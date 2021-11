Area depressionaria in Italia dispensa piogge: altre 48 ore di maltempo anche sulla Romagna

Insisterà almeno fino a giovedì la fase perturbata sulla Romagna. L'Italia è infatti alle prese con un'area di bassa pressione, che dispenderà piogge anche nelle prossime 48 ore. Il cielo, annuncia il servizio meteorologico dell'Arpae, si presenterà molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, più probabili sul settore orientale. Dal pomeriggio i fenomeni assumeranno carattere più sparso e tenderanno ad una graduale attenuazione. Le temperature minime sono attese tra gli 8 ed i 10°C, mentre le massime non andranno oltre i 12°C. Anche quella di giovedì sarà una giornata grigia, con possibilità di sporadiche piogge o pioviggini, più probabili al mattino lungo i rilievi e le aree pedecollinari del settore centro-orientale, con tendenza ad attenuazione dei fenomeni in serata. Le temperature minime non subiranno particolari variazioni di rilievo, mentre le massime sono previste in lieve aumento.

Piogge che fanno bene alla diga di Ridracoli, col volume aggiornato a martedì mattina pari a 12,32 milioni di metri cubi. Nei giorni a seguire, informa sempre l'Arpae, "l'espansione di un campo alta pressione porterà tra venerdì e domenica al ritorno di condizioni di stabilità, anche se con tendenza ad una progressiva intensificazione delle nebbie in pianura. Le temperature subiranno un aumento durante il giorno, salvo nelle aree con persistenza delle nebbie ed una diminuzione nelle ore notturne e del primo mattino. Lunedì correnti più umide dai quadranti meridionali porteranno probabilmente ad aumento della nuvolosità, con possibilità di deboli e sporadiche piogge ed un aumento delle temperature".

Successivamente, dal 23 novembre, ci potrebbe essere un cambio di circolazione atmosferiche, con correnti più fredde e nuove piogge. Sempre il bollettino dell'Arpae: "La prevalenza di un'area di alta pressione tra l'Atlantico e l'Europa occidentale favorirà la discesa di correnti settentrionali verso il bacino del Mediterraneo. In questo scenario non sembrano probabili eventi di precipitazione significativi e i quantitativi complessivi si prospettano pari o leggermente inferiori alla norma del periodo. Le temperature si manterranno nella media del periodo".