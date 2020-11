Aria fredda dal Nord Europa, si rivede la neve sulle vette. Weekend bello e prime brinate

Come da previsione, il crinale Forlivese torna a vestire un abito più invernale. L'ingresso in quota di aria via via sempre più fredda, associata ad un fronte freddo dal Nord Europa, ha trasformato le precipitazioni in neve. Pioggia battente in pianura, mentre la bianca ha fatto la sua comparsa venerdì mattina oltre i 1300 metri. Buoni gli apporti pluviometrici: a Forlì sono caduti tra i 15 ed i 20 millimetri di pioggia, mentre sull'entroterra tra 15 e 25. Nelle prossime il passaggio perturbato scivolerà verso sud, determinerà una rapida attenuazione dei fenomeni. Le temperature in quota caleranno soprattutto nella giornata di sabato, mentre per domenica il freddo si depositerà al suolo con l'attenuazione della ventilazione e il rinforzo dell'alta pressione.

Sabato il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso salvo locali addensamenti sull'appennino orientale, ma senza precipitazioni. Le temperature minime sono attese in calo, oscillanti tra 3 e 8°C, mentre le massime saranno comprese tra 9 e 12 gradi. I venti soffieranno deboli-moderati da nord-est sulle aree di pianura, con un'attenuazione nelle ore serali. Domenica il risveglio sarà piuttosto frizzante, con brinate in aperta campagna, dove la colonnina di mercurio scenderà anche di tre gradi al di sotto dello zero. Di giorno le massime non andranno oltre i 10°C. Col rinforzo dell'alta pressione seguiranno giornate stabili e soleggiate, con brinate al primo mattino e massime che si manteranno tra i 9 ed i 10°C.