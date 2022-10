Autunno vestito d'estate, in Romagna è "l'85 agosto": e sarà così fino alla fine di ottobre

Ironizzando potremmo dire che lunedì 24 ottobre non è altro che l'85 di agosto. Il caldo anomalo dettato dall'anticiclone africano non dà tregua e proseguirà almeno fino al weekend di Ognissanti. E nei prossimi giorni, informa il servizio meteorologico dell'Arpae, "il consolidamento del campo di alta pressione sul bacino del Mediterraneo manterrà condizioni di stabilità sulla nostra regione. Tempo prevalentemente soleggiato, salvo la formazione di foschie dense e banchi di nebbia al primo mattino nelle aree di pianura. Temperature quasi stazionarie o in lieve progressiva diminuzione con valori che permangono sopra la media del periodo". Cosa dobbiamo aspettarci dunque: giornate non del tutto soleggiate, ma con la colonnina di mercurio prossima ai 25°C. Quello che ci siamo lasciati alle spalle è stato un weekend dai connotati estivi, con massime ovunque al di sopra dei 24°C.

L'inizio di novembre, leggendo le previsioni a lungo termine dell'Arpae, potrebbe vedere il passaggio di un'onda depressionaria. "Non è escluso qualche episodio di precipitazione anche sulla nostra regione ma i quantitativi complessivamente attesi si prospettano inferiori alla norma del periodo - si legge nel bollettino -. Le temperature, seppur in graduale flessione, si manterranno superiori alla media climatologica". Mentre la parte centrale del mese potrebbe essere caratterizzata "da flussi zonali con probabile transito di alcune onde depressionarie sul bacino del Mediterraneo. Si prospettano quindi alcuni eventi di precipitazione anche sulla nostra regione, con probabili quantitativi nella norma del periodo. Le temperature, anche se in progressivo calo secondo l'andamento stagionale, tenderanno a rimanere leggermente superiori alla media climatologica".