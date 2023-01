La colonnina di mercurio picchia sotto lo zero: prima brinata del 2023 anche in pianura

Prima brinata del 2023 sulla pianura Forlivese. Ed è una notizia in questo anomalo inverno, che ha cominciato a recitare la sua parte solo dalla seconda metà di gennaio in poi dopo un lungo dominio dell'anticiclone africano. Complice il rasserenamento del cielo, dopo giornate condizionate da cielo nuvoloso, la colonnina di mercurio è picchiata al di sotto dello zero anche sulla fascia pianeggiante del territorio. Osservando la mappa dati della rete amatoriale associata ad Emilia Romagna Meteo, è stata Villafranca la più fredda della nottata tra domenica e lunedì con i suoi -3,8°C, mentre in città la minima è oscillata tra -2,7 e 0,5°C. Le brinate sono avvenute per irraggiamento radiativo dopo l'ingresso di aria un po' più fredda negli ultimi giorni della scorsa settimana.

Nei giorni a seguire il quadro meteorologico non subirà particolari variazioni di rilievo. Come si evince dal bollettino del servizio meteorologico dell'Arpae, "flussi nord-occidentali manterranno condizioni di stabilità per tutto il periodo considerato, con il transito di nuvolosità alta e stratificata alternata a schiarite. Le temperature in pianura subiranno un aumento soprattutto nella giornata di giovedì per poi rimanere stazionarie, con deboli gelate ancora possibili nelle ore notturne e del primo mattino. L'aumento termico sarà più sensibile nelle aree collinari e montuose".

Guardando al medio-termine, invece, cioè nella settimana dal 7 al 12 febbraio,"il campo di alta pressione potrebbe cedere e le correnti da settentrionali tenderanno a divenire occidentali. Saranno quindi possibili alcuni eventi di precipitazione, con quantitativi nella norma del periodo, mentre le temperature si porteranno su valori leggermente superiori alla media climatologica". Non sono attese ondate di freddo almeno fino al 20 febbraio: infatti, si prosegue l'informativa di Arpae sul lungo termine, "Il periodo potrebbe essere caratterizzato da correnti atlantiche con possibile transito sull'area mediterranea di qualche onda depressionaria. Le precipitazioni previste si prospettano nella norma del periodo, mentre le temperature tenderanno a rimanere leggermente superiori alla media climatologica".