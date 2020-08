La "burrasca di fine agosto", weekend dai due volti in Romagna: ecco cosa è previsto

Sabato caldo, con temperature prossime ai 35°C, e prevalentemente soleggiato. Domenica variabile, con possibili temporali a macchia di leopardo. Mentre da lunedì saranno evidenti gli effetti del transito di una saccatura nord-atlantica, alimentata da correnti fresche, che faranno precipitare le temperature. In queste ore l'alta pressione che ha regalato condizioni di tempo stabile si eleverà di latitudine lungo l'oceano Atlantico, innescando la discesa di aria fresca dal nord Europa con obiettivo il bacino del Mediterraneo. Viene chiamata "burrasca di fine agosto", perchè sinonimo di un importante cambiamento della circolazione atmosferica, che di certo non metterà la parola fine all'estate.

L'arrivo della depressione richiamerà sabato correnti meridionali, che si manifesteranno sulla Romagna sottoforma di venti di Garbino. La giornata si annuncia così calda, con la colonnina di mercurio che oscillerà tra 32 e 35°C, e a tratti nuvolosa, ma senza precipitazioni. Domenica il sistema depressionario si sposterà verso est, con nuvolosità che potrà dar luogo a precipitazioni irregolari al mattino, più probabili sull'entroterra.

Lunedì, informa il servizio meteorologico dell'Arpae, "sono attese ancora condizioni di instabilità sulla nostra regione con nubi e probabili precipitazioni per il graduale transito verso est della saccatura nord-atlantica, che favorirà una temporanea attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni nel corso della giornata di martedì".

Da mercoledì, prosegue l'Arpae, "sembra probabile che l'avvicinamento da nord-ovest di un'onda depressionaria di origine atlantica causi flussi umidi occidentali maggiormente instabili verso la nostra regione, associati a un nuovo incremento della nuvolosità e probabili precipitazioni. Le temperature sono attese in diminuzione lunedì, in lieve aumento martedì e di nuovo in calo a fine periodo, su valori lievemente inferiori a quelli previsti dalla norma climatologica del periodo".