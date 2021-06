Meteo, l'anticiclone africano alla conquista dell'Emilia Romagna: attese punte di 37°C e condizioni di disagio

Caldo in intensificazione nel fine settimana, che vedrà il cielo spesso poco nuvoloso per il passaggio di nubi medio-alte. Anche l'Emilia Romagna risentirà degli effetti di un promontorio di alta pressione africana, soprattutto da domenica quando le temperature potranno superare i 37°C. Sabato il cielo è atteso tra poco nuvoloso e temporaneamente nuvoloso in mattinata, con tendenza a rasserenamenti in serata. Le temperature massime subiranno un primo aumento, comprese tra 32 e 34°C. Giornata fotocopia quella di domenica, ma con caldo in ulteriore intensificazione, con la colonnina di mercurio che toccherà punte di 35-36°C in città e nelle pianure interne, con possibilità di picchi più alti. Sono attese condizioni di disagio bioclimatico in città.

Nelle giornate successive, informa l'Arpae, "prevaranno condizioni di tempo stabile, con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso per velature. Mercoledì saranno possibili addensamenti nuvolosi piu' consistenti sugli Appennini centro-orientali. Le temperature non subiranno particolari variazioni di rilievo, con locali condizioni di disagio bioclimatico".