Caldo in pianura, allerta gialla anche in Romagna: temperature elevate. La prossima settimana si cambia

Scatta l'allerta gialla per caldo da parte della Protezione civile dell'Emilia-Romagna. Infatti per la giornata di sabato prevista la persistenza di temperature massime elevate, intorno a 37 gradi o localmente superiori, nelle aree di pianura e bassa collina. In Romagna il territorio oggetto dell'allerta è quello della pianura, come Forlì, Cesena, Faenza e la Bassa Romagna. Mentre più refrigerio avranno la costa e l'Appennino, tanto che permane il verde in quelle fasce climatiche.

WEEKEND ROVENTE, APICE DEL CALDO AL CENTRO NORD – “L’ondata di caldo che attanaglia l’Italia da inizio settimana, nel weekend raggiungerà il suo apice sulle nostre regioni centro settentrionali con valori che in Valpadana toccheranno i 37/39°C", lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni. Ferragosto da bollino rosso in ben 16 città, il livello massimo secondo il bollettino emesso dal Ministero della Salute.”

SETTIMANA PROSSIMA FINALMENTE SI SVOLTA – “Già nel pomeriggio/sera di domenica qualche rovescio si formerà sull’Appennino centrale ma soprattutto su Alpi e localmente Prealpi orientali” – avverte Mazzoleni di 3bmeteo.com – Segnale che l’anticiclone africano a inizio settimana si indebolirà, con l’arrivo di rovesci e temporali lunedì su Alpi e Prealpi, in estensione a Valpadana centro orientale. Martedì i fenomeni dovrebbero interessare ancora localmente il Nordest e a seguire anche parte del Centro. Al Sud la coda del fronte dovrebbe giungere mercoledì con qualche fenomeno, specie sul basso versante adriatico”.

TEMPERATURE FINALMENTE GIU’–“L’ingresso di correnti più fresche dal Nord Europa smorzeranno finalmente questa rovente ondata di caldo con massime che entro metà settimana perderanno localmente anche 8/10°C. Entro martedì il calo termico interesserà il Nord e il Centro e da mercoledì anche il Sud, specie peninsulare", concludono da 3bmeteo.com.