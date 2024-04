Caldo record in Appennino, temperature come a giugno: in quota superati i 22 gradi. E torna la polvere desertica

Caldo record sulle montagne dell'Appennino tosco-emiliano: domenica sulla vetta del Monte Falco, a 1.628 metri, si sono toccati valori di 22,8°C, tipici del mese di giugno. Come ha spiegato nei giorni scorsi Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e meteorologo Ampro (Associazione meteo professionisti), l’approfondimento di una vasta circolazione depressionaria, a tutte le quote, a ovest delle Isole Britanniche ha attivato un forte richiamo di aria molto calda e stabile che ha contribuito a rinforzare un nuovo promontorio anticiclonico in quota di tipo nord-africano sulla nostra Penisola.

L'ondata di caldo non è accompagnata da un cielo azzurro, ma velato. La causa sta in una nuova avvezione di polvere desertica, responsabile nel periodo pasquale di un cielo a tinte gialle e di un significativo aumento delle concentrazioni di pm10. L'anomalia proseguirà anche martedì, mentre mercoledì non si esclude qualche debole precipitazione ed un abbassamento delle temperature.

Giovedì il servizio meteorologico dell'Arpae prevede nuvolosità variabile con piogge residue in esaurimento; successivamente la rimonta di un campo di alta pressione garantirà condizioni di tempo stabile e soleggiato fino a termine periodo, con temperature in progressivo aumento che si riporteranno sopra la media del periodo.

Nella foto la webcam di Meteo Forlì-Cesena, la situazione a Forlì