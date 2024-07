Caldo africano, Romagna con la 'febbre'. E scatta l'allerta gialla per 'temperature estreme'

L'ondata di caldo, sotto la spinta dell'anticiclone subtropicale, porta la febbre alla Romagna. Quella di giovedì è stata, al momento, la giornata più calda dall'inizio dell'anno, con la colonnina di mercurio che in pianura si è spinta oltre i 37°C. Il primato spetta a Castrocaro, dove la stazione di 'Meteo Forlì-Cesena' ha registrato una massima di 39,4°C. Nel cuore del centro storico di Forlì il termometro si è spinto fino a 37,8°C.

E per venerdì, informa la Protezione Civile dell'Emilia Romagna, "è previsto un ulteriore aumento delle temperature massime, con persistenza di temperature attorno a 37 gradi sulle zone di pianura centro-orientali, ad esclusione della fascia costiera, e valori localmente superiori ai 38 gradi sulla fascia pedecollinare dal bolognese alla Romagna grazie al contributo di venti sud-occidentali". E' stata così diramata un'allerta 'gialla' per temperature estreme.

L’allerta meteo per temperature elevate e la previsione del rischio calore, viene illustrato, "sono valutazioni basate su criteri differenti e su aree territoriali diverse, per questo motivo i codici colore emessi possono divergere, e a un’allerta gialla per caldo potrebbe corrispondere anche una previsione di forte disagio bioclimatico (codice rosso)".

Allerta temperature elevate e codici colore

La valutazione ai fini dell’allertamento per temperature elevate viene effettuata da maggio a settembre considerando i valori massimi previsti e le condizioni di persistenza del fenomeno sulle zone di allerta.

Ci sono quattro differenti codici colore per la valutazione della criticità: codice verde (nessuna allerta) quando le temperature massime non superano i 37°C, codice giallo quando la temperatura massima arriva a 38°C oppure quando per più di due giorni le temperature persistono sui 37°C; codice arancione, con temperature massime previste sui 39°C oppure di 38°C per almeno due giorni.

Infine il massimo grado di allerta si ha quando il codice diventa rosso con temperature massime a 40°C oppure con massime di 39°C per un periodo di almeno due giorni.