Clima, Forlì è tra le città meno vivibili dell'Emilia Romagna: 74 notti bollenti e 43 giorni di nebbia

Forlì al 90esimo posto della classifica dei capoluoghi di provincia italiani con il clima migliore del 2023. Lo certifica l’indice di vivibilità climatica, realizzato per il terzo anno dal Corriere della Sera e iLMeteo.it. "Rispetto alle precedenti edizioni abbiamo ampliato i dati - spiega Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media di iLMeteo.it -. Oltre ai parametri che sono stati aggiunti, caldo estremo, eventi estremi e giorni di gelo, prima il confronto si fermava al 2010, ora è stato esteso fino al 2000". Per ognuno dei 108 capoluoghi di provincia sono stati confrontati i 17 parametri ora dopo ora, giorno per giorno per 24 anni per un totale di oltre 380 milioni di dati. Sul gradino più alto del podio è finita Imperia, precedendo Biella e Agrigento. Guardando al resto dell'Emilia Romagna, Ravenna è la città più vivibile (ottavo posto in Italia), mentre il fanalino di coda è Ferrara, subito dietro Forlì. seguita da Rimini è 23esima, Reggio Emilia 31esima, Piacenza 36esima, Bologna 44esima, Modena 48esima e Parma 60esima.

I numeri di Forlì

Nel 2023 i giorni di caldo estremo a Forlì, ovvero quelli con una temperatura superiore ai 35°C, sono stati 18, ponendo la città mercuriale al 12esimo posto (il picco fu nel 2003 con 33 giorni). Le ondate di calore sono state 36 (il record nel 2022 con 52). In linea generale, come le altre città del nord Italia, a Forlì sono in calo i giorni freddi (addirittura zero nel 2023, nel 2012 il picco con 17 giorni) e quelli di gelo (23 giorni, mentre il picco fu nel 2005 con 70), mentre per quanto riguarda gli eventi estremi (intensi come i giorni di precipitazione sopra i 40 millimetri con raffiche di vento maggiori ai 40 chilometri orari) è 37esima. Si contano 74 giorni con notti tropicali (39esimo posto), mentre si contano 43 giorni di nebbia.

Tra i parametri analizzati c'è anche quello dell'escursione termica, con sbalzi di temperature anche di 10°C, le giornate caratterizzate da nuvolosità (31esimo posto) e il confort per umidità (38esima posizione). Forlì è 56esima per giorni di pioggia, mentre con 6 giorni all'anno di piogge intense è 63esima. Si contano 56 giorni con raffiche di vento (70esima posizione), mentre è 85esima nella voce "siccità" con 69 giorni senza pioggia. Con otto ore di soleggiamento Forlì è 59esima.