Dalle Baleari una nuova ondata di caldo, ma avrà vita breve: "Dal prossima settimana arriverà l'Atlantico"

Nuova ondata di caldo agli esordi in Emilia Romagna. "Nei prossimi giorni assisteremo ad un generale rialzo delle temperature, complice un robusto promontorio di matrice subtropicale presente sulle Baleari, che gradualmente si porterà sulla nostra penisola - esordisce Alessandro Conigliaro di 3bmeteo.com -. Il clima dei prossimi giorni tenderà a divenire molto caldo, specie nel corso del weekend quando si raggiungerà l'apice dell'ondata di calore. Tuttavia, rispetto all'ultima ondata di caldo che ha interessato la regione, questa sarà relativamente meno intensa, con estremi termici comunque rilevanti, ma generalmente inferiori all'ultima".

"Nel corso della seconda metà della settimana, il caldo sarà maggiormente percepito, con la colonnina di mercurio che potrà raggiungere i +35°C in pianura, specie quella occidentale - prosegue -. Il caldo intenso sarà accompagnato anche da alti tassi di umidità, che faranno aumentare la sensazione di afa e disagio fisico specie tra il pomeriggio e la sera. Nel corso della settimana, non mancherà la solita variabilità diurna a ridosso dei rilievi, con improvvisi temporali di calore e brevi acquazzoni, che localmente potranno sconfinare anche verso le alte pianure occidentali. Per la fine del caldo bisognerà attendere l'inizio della prossima settimana quando l'arrivo di correnti umide e fresche di origine atlantica porteranno un calo termico e qualche temporale sparso".

A Forlì, nello specifico, si attende "una settimana di caldo e bel tempo, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Temperature in graduale ascesa, con massime che raggiungeranno valori prossimi ai +31°C in pianura. Sui rilievi condizioni per lo sviluppo di variabilità diurna, ma con basso rischio di precipitazioni. I venti saranno prevalentemente tra deboli e moderati prevalentemente dai quadranti orientali. Dalla prossima settimana stop del caldo grazie all'arrivo di correnti atlantiche, che porteranno anche qualche temporale o piovasco".