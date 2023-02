L'ultima neve in Val Bidente ha creato nuovi problemi: blackout e segnali televisivi assenti

In attesa del nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche, che riporterà la neve a quote superiori ai 500 metri, il sindaco di Santa Sofia, Daniele Valbonesi, traccia un bilancio della perturbazione che ha attraversato la vallata del Bidente tra domenica e lunedì con il suo carico di neve a quote relativamente basse. "La neve caduta è molto pesante e questo crea disagi e danni - ha comunicato il primo cittadino -. In particolare si segnalano danni alla rete elettrica che generano distacchi diffusi". Lunedì era molte le utenze prive di energia elettrica nelle frazioni del territorio comunale. "I guasti hanno ruguardato sia la rete di alta tensione, sia quella di media tensione". I tecnici hanno lavorato per il ripristino del normale funzionamento delle reti. "Problemi ci sono anche per il segnale tv e anche su questo si è operato per risolvere le difficoltà", ha comunicato il sindaco. Sul fronte viabilità non sono stati segnalati particolari disagi.