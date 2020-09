Dopo i temporali, le raffiche di vento. All'orizzonte un'altra ondata di maltempo

Era attesa una notte temporalesca e fulmini e tuoni non hanno mancato l'appuntamento. Questa volta non è piovuto a macchia di leopardo, ma il passaggio perturbato ha bagnato tutto il Forlivese, in particolar modo l'entroterra. "Ossigeno blu" per la diga di Ridracoli, che ha visto il volume salire ad oltre 14,4 milioni di metri cubi. Come annunciato dagli esperti meteo e nell'allerta di Protezione Civile, dopo i temporali vi è stata un'intensificazione della ventilazione. Raffiche di vento (con punte anche di oltre 61 chilometri orari) dai quadranti sud-occidentali, che pre-annunciano l'arrivo di una profonda depressione alimentata da aria fredda dall'Artico. Le piogge sono attese in particolar modo nella seconda parte della giornata di domenica, accompagnate da un sensibile abbassamento delle temperature, con le massime attese tra 17 e 19°C, mentre le minime tra 11 e 13°C. I venti tenderanno a ruotare tra sabato e domenica dai quadranti settentrionali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, la depressione nord-atlantica si sposterà verso il centro-est Europa, determinando lunedì gli ultimi residui annuvolamenti, ma con tempo in rapido miglioramento. "Da martedì tuttavia l'instaurarsi di un flusso nord-atlantico impedirà una decisa affermazione dell'anticiclone, con schiarite che quindi si alterneranno a qualche annuvolamento, più significativo sui rilievi - viene aggiunto -. A fine periodo è probabile una intensificazione della nuvolosità con la possibilità di qualche precipitazioni sulle aree più occidentali della Regione. Le temperature, inizialmente inferiori alle medie del periodo, tenderanno a risalire, in particolare nei valori massimi, portandosi gradualmente in linea con le medie stagionali".