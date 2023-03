Dopo il treno di perturbazioni abbonda la neve in Campigna: lo spessore supera i 180 centimetri

Altri 16 centimetri di neve fresca sulle vette del Forlivese. Sale a 113 centimetri lo spessore del manto bianco registrato dal servizio meteorologico del Meteomont ai Fangacci, a quota 1.450 metri. Si annuncia quindi un altro spettacolare fine settimana in Campigna, dove giovedì si è lavorato col gatto delle nevi in vista della riapertura degli impianti programmata per venerdì. In cima l'altezza della neve oscilla tra 180 e 230 centimetri.

Dopo le piogge sparse di giovedì, residue deboli precipitazioni potranno ancora interessare la Romagna fino al primo pomeriggio. La tendenza è per un esaurimento dei fenomeni con schiarite progressive a partire dai settori settentrionali della regione dalle ore pomeridiane. Le temperature minime saranno compresi tra 4 e 6 gradi, mentre le massime tra 10 e 12 gradi. Sabato il cielo si presenterà in prevalenza poco nuvoloso con temporanei addensamenti irregolari, più probabili lungo i rilievi, ma senza precipitazioni. Le temperature minime stazionarie oscilleranno tra 4 e 6 gradi, mentre le massime saranno in lieve aumento e comprese tra 11 gradi ad est e 14 gradi sulle pianure occidentali.

Seguiranno giornate con nuvolosità variabile e schiarite, mentre da martedì si prevede un'intensificazione della nuvolosità associata a sporadiche precipitazioni, più consistenti lungo i rilievi. Temperature senza variazioni significative, in lieve diminuzione a termine periodo. Capitolo diga di Ridracoli: per la tracimazione mancano poco meno di 30 centimetri.