Emessa un'allerta meteo arancione per criticità idraulica e gialla per i possibili temporali

Dalla mezzanotte di oggi, venerdì 2 giugno, alla mezzanotte di domani, sabato 3, sarà attiva nel territorio l’allerta meteo numero 79 emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. L’allerta è arancione per criticità idraulica e gialla per temporali; si ricorda che fino alla mezzanotte di oggi, venerdì 2 giugno, è in vigore l’allerta 78, gialla per criticità idraulica.

Per la giornata di sabato 3 giugno sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali, più probabili sulle aree appenniniche, con possibili effetti e danni associati. Permangono condizioni di criticità localizzate nella pianura per la difficoltà di smaltimento delle acque esondate dai corsi d'acqua che

gravano sul reticolo secondario e di bonifica, interessato localmente da livelli idrici elevati.