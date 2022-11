Fase instabile sulla Romagna: sui rilievi allerta per "venti di burrasca moderata"

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo "gialla" per vento per l'entroterra romagnolo. "Nelle ore notturne e fino al primo mattino di venerdì sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest, con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, sulle aree montane di crinale centro orientali", comunica la Protezione Civile, specificando che la tendenza è per un'esaurimento dei fenomeni.

Quella di venerdì sarà una giornata grigia, con, si legge nel bollettino del servizio meteorologico dell'Arpae diramato giovedì, "nuvolosità variabile al mattino con ancora deboli e sporadici piovaschi in esaurimento, più probabili sul settore centro-orientale. Dalle ore pomeridiane attenuazione della nuvolosità e tendenza a progressive schiarite a partire dal settore occidentale; visibilità ridotta per foschia e nebbia al mattino e nelle ore serali". Le temperature minime sono attese in aumento, con valori tra 9 e 12°C, mentre le massime non andranno oltre i 15°C.

La giornata di sabato sarà variabile, con possibilità di piogge sparse, mentre domenica si alterneranno schiarite ed annuvolamenti. Tra domenica e lunedì, informa l'Arpae,"correnti nord-occidentali manterranno condizioni di tempo stabile sul territorio regionale; dalla giornata di martedì il transito di un'onda depressionaria di origine atlantica darà luogo a piogge diffuse e sporadiche nevicate sulle cime dei rilievi appenninici. Le temperature saranno stazionarie o in lieve diminuzione".