Finalmente la pioggia dopo tanta sete, ma non basta. Intanto si alza il livello della diga di Ridracoli

Benedetta pioggia. Dopo un lungo periodo di digiuno, Giove Pluvio è tornato a bagnare la Romagna. Sorride la diga di Ridracoli, che in poche ore ha visto il livello dell'invaso superare quota 548 metri, a circa 9 metri dal livello di sforo (oltre 20 centimetri guadagnati dalla mezzanotte tra mercoledì e giovedì). Giovedì mattina il volume dell'invaso era di oltre 24,45 milioni di metri cubi, pari al 73,9% della sua capienza totale.

L'attesa perturbazione atlantica ha bussato le porte del Forlivese già mercoledì pomeriggio, con le prime piogge nell'entroterra. In serata i fenomeni hanno raggiunto anche la fascia pianeggiante, intensificandosi nelle ore successive. Alcuni dati aggiornati alle 9 di giovedì: la stazione meteo dell'Arpae installata a Corniolo ha registrato 28 millimetri di precipitazione, mentre sul resto del territorio i quantitativi sono piuttosto omogenei ed oscillanti tra i 18 ed i 26 millimetri (Forlì e Rocca San Casciano 24,2, Civitella 23,6, Monte Grosso 22,2, Castrocaro 20,2 e Voltre 19,6 millimetri).

Nelle prossime ore si assisterà ad una graduale attenuazione dei fenomeni, preludio ad un venerdì che sarà caratterizzato da cielo irregolarmente nuvoloso e schiarite. Ma nel weekend sono all'orizzonte altre precipitazioni, per effetto di un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche alimentato da aria fredda dall'Artico. Si annuncia un sabato grigio e a tratti bagnato, con nevicate a quote collinari. La presenza di un'area depressionaria manterrà condizioni di instabilità sino alla giornata di lunedì con precipitazioni sparse intervallate anche a schiarite, che potranno assumere carattere nevoso sui rilievi. Si tratta di piogge necessarie, ma non ancora sufficienti per ristabilire l'equilibrio idrico territoriale.