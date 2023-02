Guardando al resto della settimana, l'Arpae informa che "da venerdì, grazie all'aumento del campo di pressione, è previsto un graduale miglioramento, con nuvolosità irregolare alternata a rasserenamenti. Deboli piogge sul crinale appenninico a termine periodo. Temperature in graduale aumento nei valori massimi, in diminuzione nei valori minimi".

Il servizio meteorologico dell'Arpae si attende tra i 25 ed i 40 millimetri di precipitazioni. La tendenza è per un'attenuazione dei fenomeni, con residui fenomeni nella mattinata di giovedì. A questo punto è pressochè certa la tracimazione della diga di Ridracoli, martedì al 98% della sua capienza totale: mancano infatti poco più di 60 centimetri alla quota di 557,30 metri, quella appunto dello sforo. A quel punto si attiverà la spettacolare cascata di oltre 103 metri.

"Per la giornata di mercoledì sono previste nevicate di moderata intensità su tutta la fascia appenninica che sul settore centro-occidentale potranno raggiungere la pianura senza accumuli al suolo - si legge nell'avviso -. Sul settore orientale la quota neve, inizialmente attorno ai 500 metri, si innalzerà progressivamente dal pomeriggio fino a 1000 metri. Le precipitazioni previste potranno determinare localizzati fenomeni franosi e piene sui bacini romagnoli con livelli prossimi alla soglia 2".

Nelle prossime ore torneranno ad aprirsi gli ombrelli sulla Romagna. Responsabile della nuova fase perturbata sarà una depressione centrata sulla Sardegna, che continuerà a richiamare correnti fredde di matrice orientale che accompagneranno la risalita di una perturbazione da sud-est verso nord-ovest. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo "gialla" per frane e neve nell'entroterra e "arancione" per piene dei fiumi.

Forte maltempo in arrivo con piogge e nevicate in quota: allerta "arancione" per la piena dei fiumi