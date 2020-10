Forti piogge in arrivo, fiumi sorvegliati speciali: scatta l'allerta "gialla"

Piogge abbondanti bagneranno nelle prossime ore la Romagna. La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo "gialla" per piene dei fiumi, frane e temporali. Nell'avviso viene specificato come un "sistema perturbato si sposterà rapidamente verso la pianura nelle prime ore di giovedì; sono previsti temporali sparsi su tutto il territorio in attenuazione nel corso della giornata; le precipitazioni intense e concentrate della notte potranno dar luogo a rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici dei bacini centro-orientali, con temporanei superamenti della soglia 1".

Le precipitazioni più intense sono previste sull'entroterra, dove potranno cadere fino a 25 millimetri di pioggia in poche ore. La tendenza è per un'attenuazione dei fenomeni già nel corso della mattinata. Le temperature tenderanno a calare, con le massime tra 11 e 18°C. Venerdì si alterneranno schiarite ed annuvolamenti, mentre da sabato un promontorio di alta pressione garantirà bel tempo con temperature massime comprese tra 16 e 18°C.