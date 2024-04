Meteo, drastico cambiamento in arrivo: shock termico, impulsi freddi dall'Artico porteranno temporali e neve in Appennino

Ultime ore di cielo sereno. Già, perché la situazione meteorologica è destinata ad un radicale cambiamento. Dopo una prima parte di aprile praticamente dal sapore estivo, con temperature che domenica scorsa hanno superato i 30°C in alcune aree della Romagna, ci si immergerà in un'atmosfera tardo autunnale, con i piumini da ritirar fuori dagli armadi. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato per mercoledì un'allerta gialla per temporali, specificando che "sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centro-orientale della regione a partire dalle ore pomeridiane. Nelle prime ore della mattina, non si escludono localizzati fenomeni di erosione in condizioni di mare sotto costa prossime ai 2 metri".

Fronte freddo dal Mare del Nord

Ma cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni? Dettaglia Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e meteorologo Ampro (Associazione meteo professionisti): "Un veloce fronte freddo, in discesa dal Mare del Nord, attraverserà in serata la nostra regione apportandovi un rapido, ma moderato peggioramento, con la possibilità di qualche locale pioggia o rovescio temporalesco, ma soprattutto una sensibile diminuzione delle temperature, che da valori attuali di 7-8°C superiori alla norma si porteranno in breve a valori di 2/3°C al di sotto, quindi con un repentino sbalzo termico. Si aprirà un periodo freddo e tratti instabile piuttosto lungo; ciò a causa del prevalere di un’ampia circolazione depressionaria in quota alimentata da impulsi di aria fredda di provenienza artica, pertanto il tempo rimarrà instabile, o per brevi fasi perturbato, con temperature medie ancora inferiori alla norma".

Come trascorrerà la settimana

"Il primo fronte - puntualizza l'esperto - produrrà pochi fenomeni, a parte raffiche di vento da nord-est, poiché preceduto da afflussi di aria molto secca sia sud-ovest che da ovest, limitandosi a qualche rovescio nella prossima serata-nottata. Tra mercoledì e giovedì i fenomeni saranno più probabili e frequenti, in particolare giovedì per la formazione di un minimo depressionario al suolo in viaggio lungo il Tirreno, associato ad una nuova saccatura artica in quota, con piogge e rovesci intermittenti su tutto il territorio e con la ricomparsa della neve sul nostro Appennino a quote comprese tra 1000 e 1300 metri durante le precipitazioni più intense. I venti soffieranno moderati da nord-est sulla costa e settore orientale. Qualche locale temporale sarà possibile con isolate grandinate di piccole dimensioni, e con un rischio che sembra leggermente superiore nel pomeriggio di mercoledì a partire dai rilievi e dal ravennate".

Weekend instabile

"Un graduale miglioramento è atteso venerdì, mentre tra sabato e domenica potrebbero tornare condizioni instabili per un nuovo impulso di aria fredda, anche se in questo caso vi è ancora incertezza - continua l'esperto meteo -. Le temperature si manterranno al di sotto della norma fino alla fine della settimana, con valori massimi in genere inferiori ai 20°C e minime inferiori a 10°C; localmente sotto i 5° nelle zone di aperta campagna. Al momento non sembrano esserci rischi di gelate tardive per la presenza di frequente nuvolosità anche nelle ore notturne e venti deboli-moderati che anch’essi ostacolano il raffreddamento per irraggiamento radiativo".