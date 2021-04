Freddo, pioggia, vento forte e il ritorno della neve in quota: tempo da lupi in Romagna

E pensare che aprile era esordito con un assaggio d'estate, con temperature oltre i 26°C. La finestra di martedì restituisce uno scenario pienamente invernale. Brusco cambio di circolazione atmosferica nel post Pasqua. Come annunciato anche attraverso un'allerta meteo, la Romagna è alle prese col passaggio di un fronte freddo collegato ad una discesa di una massa d'aria proveniente dalla Groenlandia. Nel giro di poche ore la colonnina di mercurio ha subìto una drastica diminuzione, basti pensare che a Forlì il termometro segnava intorno alle 13.30 appena 7.8°C. Ad accentuare la sensazione di freddo anche le violente raffiche di Bora, con punte superiori a 53 chilometri orari. Sono invece più di 10 i millimetri di pioggia caduti in città. Nell'entroterra la pioggia si è trasformata in neve oltre i 900 metri, ma nelle prossime ore i fiocchi si spingeranno a quote inferiori.

Così nei prossimi giorni

Anche la giornata di mercoledì si annuncia a tratti instabile. Secondo le previsioni del servizio meteorologico dell'Arpae, al mattino temporanei annuvolamenti potranno dar luogo a brevi rovesci sparsi e qualche fiocco di neve fin sulla bassa collina. Dal tardo pomeriggio schiarite, con cielo sereno in serata. Le temperature minime sono previste in sensibile diminuzione, con valori tra 1 e 4 gradi, localmente inferiori in aperta campagna, mentre le massime in lieve aumento, comprese tra 11 e 13 gradi.

Giovedì il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con temperature stazionarie o in lieve aumento per quanto concerne le massime. Successivamente, informa l'Arpae, "il flusso freddo in quota tenderà ad essere gradualmente sostituito da correnti più temperate atlantiche, con il transito di una modesta nuvolosità e temperature in aumento nel corso della giornata. Da sabato il flusso più mite, ma umido, tenderà ad intensificarsi, con graduale peggioramento del tempo, soprattutto da domenica quando le precipitazioni risulteranno più diffuse. Le temperature tenderanno ad aumentare ulteriormente, specie nei valori minimi, riportandosi nelle medie climatologiche del periodo".

Nella foto i primi fiocchi di neve sul Passo del Muraglione, da webcam Meteo-Pedemontanaforlivese