Giovedì pomeriggio con il rischio di temporali: la Protezione Civile attiva l'allerta meteo

Rischio temporale per la seconda parte della giornata di giovedì. La Protezione Civile ha diramato un'allerta "gialla", specificando che "sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore occidentale nelle prime ore della giornata e in seguito lungo la fascia collinare e le pianure adiacenti del settore centro-orientale. I fenomeni temporaleschi potranno generare ruscellamenti, occasionali fenomeni franosi e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori". La tendenza è per un esaurimento dei fenomeni. Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, "flussi sud-occidentali caldo-umidi in un contesto comunque di pressione medio-alta determinerà per l'intero periodo tempo in prevalenza soleggiato, con debole nuvolosità stratificata e assenza di precipitazioni. Temperature in lieve graduale aumento".