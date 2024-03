Il primo temporale della primavera meteorologica porta la grandine. "Effetto neve" in alcune aree della città

Una grandinata effetto neve ha colpito martedì pomeriggio parte di Forlì. In particolar modo i chicchi, fortunatamente non di grandi dimensioni, hanno imbiancato a macchia di leopardo l'area del quartiere Grandi Musicisti, ma anche parte di Coriano e Pieveacquedotto. La precipitazione è durata circa 10 minuti. Viale Gramsci in pochi minuti si è imbiancata. Le previsioni del servizio meteorologico dell'Arpae prevedevano per il pomeriggio rovesci sparsi e locali temporali più probabili sul settore centrale della regione.

Mercoledì al primo mattino l'Arpae prevede "cielo molto nuvoloso sul settore occidentale con precipitazioni moderate a carattere di rovescio, nevose fino a quote intorno ai 800-1000 metri; irregolarmente nuvoloso sul resto del territorio. Nel corso della mattina i fenomeni diventeranno più isolati e si sposteranno verso est andando a interessare anche il resto della regione con rovesci localmente anche intensi ma di breve durata. Esaurimento dei fenomeni dalla sera".

Giovedì invece si attende "cielo nuvoloso nella prima parte della giornata, in particolare sulla Romagna, quando saranno ancora possibile deboli precipitazioni in esaurimento. Sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio". Nei giorni successivi, informa l'Arpae, "l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica da venerdì pomeriggio apporterà nuove precipitazioni durante il fine settimana, in particolare nella giornata di domenica che si prevede essere la più perturbata. Le temperature tenderanno a mantenersi stazionarie su valori allineati alla media del periodo".