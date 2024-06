Il cielo della Romagna diventa giallastro: sono particelle di sabbia che arrivano dal Sahara

Il picco è previsto per giovedì. Come annunciato da Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e meteorologo Ampro (Associazione meteo professionisti), è arrivato anche sul cielo della Romagna il pulviscolo desertico dal Sahara, accompagnato da un passaggio di nubi alte e stratificate in associazione ad una colorazione 'lattiginosa' o giallastra del cielo. Il tutto sarà accompagnato da un peggioramento della qualità dell'aria, causando problemi respiratori, specialmente nelle persone con patologie preesistenti come l'asma, mentre le particelle di polvere nell'atmosfera possono ridurre significativamente la visibilità, creando una foschia giallastra o color ocra del tutto caratteristica. "Ma già da sabato se ne uscirà", è la previsione di Randi.

Il pulviscolo desertico

"Il pulviscolo desertico è soggetto dapprima a formazione e sollevamento - ha illustrato Randi in un approfondimento per ForlìToday -: le tempeste di sabbia che si innescano nel deserto del Sahara sollevano particelle di polvere e sabbia nell'atmosfera. La sabbia, più pesante, ricade in breve tempo e spazio al suolo, mentre le particelle più leggere (pulviscolo) possono essere trasportate a grandi altezze dai venti. In seguito subentra il trasporto: le masse d'aria provenienti dal Sahara sono spesso calde e secche, e quando si formano depressioni sulla Spagna o nel Mediterraneo occidentale, contestualmente a rimonte anticicloniche sub-tropicali più a Est, queste possono agire come meccanismi di trasporto, catturando e spingendo la polvere verso nord. Le correnti a getto subtropicali possono facilitare ulteriormente il trasporto delle particelle ad altitudini maggiori, contribuendo a spostarle su lunghe distanze e a grandi altezze. Infine avviene la deposizione: quando queste masse d'aria cariche di pulviscolo raggiungono l'Italia, la polvere può essere depositata al suolo attraverso la precipitazione qualora sussistano condizioni favorevoli. La pioggia "lava" letteralmente le particelle dall'atmosfera, trascinandole al suolo".

L'ondata di caldo

La Romagna è alle prese con la prima ondata di caldo estivo, innescata da un’espansione verso Nord del promontorio anticiclonico sub-tropicale di origine nord-africana, quello che notoriamente che causa le fasi di caldo più intenso sul bacino del Mediterraneo. Le temperature saliranno sia nei valori minimi che in quelli massimi, e le giornate più calde dovrebbero risultare quelle di mercoledì, giovedì e venerdì con valori notturni oltre i 20°C e massimi tra 36 e 37°C sulle zone di pianura interna, localmente fino a 38°C, mentre sulla costa i valori dovrebbero fermarsi poco sopra i 30°C grazie alle brezze marittime pomeridiane che limiteranno la risalita termica. In ogni caso, qualora la nuvolosità dovesse essere un pp' più consistente, i valori potrebbero alla fine risultare inferiori di un paio di gradi. Tra sabato e domenica il caldo si dovrebbe attenuare così come dovrebbe esaurirsi il richiamo di pulviscolo atmosferico. Entrerà aria più fresca, specie in quota, e non si esclude qualche locale temporale, ma su quest’ultimo aspetto l’incertezza è ancora elevata.